Во Франции рассказали о зависимости Японии от России Фото: REUTERS

Японские власти не рассматривают варианты отказа от сотрудничества с Россией в проекте «Сахалин-2», поскольку обеспокоены ситуацией с поставками газа на предстающую зиму. Об этом пишет французская газета Le Monde, где подчеркнули, что данный проект обеспечивает 10% энергетических потребностей Японии.

Как отмечает издание, компании Mitsubishi и Mitsui, которые являются участниками «Сахалин - 2», по инициативе Японии не стали выходить из проекта.

«60% из 10 миллионов тонн газа, добываемого на Сахалине, покупается Японией. Это покрывает почти 10% потребностей страны. Токио импортирует 97,8% своего СПГ. Из этого количества 60% идет на производство электроэнергии, 30% используется для городских нужд», - отметили в издании.

Этим объясняется давление со стороны японского правительства ради сохранения участников проекта «Сахалин-2». В издании заявляют, что зимой ситуация в стране может стать настолько критической, что уже начиная с июля этого года власти размышляют о введении в Японии закона по сокращению потребления газа в городах.