Россияне рассказали, как провели лето 2022 года: на даче, но в мечтах о путешествии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лето 2022 года подходит к концу и можно подводить итоги. Россияне рассказали, как провели теплое время года.

Почти половина (47%) отдыхали на даче или на природе. 23% респондентов путешествовали и посещали выставки, а 16% в свободное время встречались с друзьями. 6% посвятили лето занятиям с детьми, а 2% нашли новое хобби.

Летний сезон для многих стал возможностью поправить свое здоровье. Об этом заявили 15% опрошенных. А вот 26% успели переболеть, но зато обошлись без травм. 11% травмировались, а 4% пострадали от укусов насекомых и животных, сообщает «Газета.Ru».

Многие уже начинают строить планы на следующее лето (20%). Оказалось, что больше половины россиян не успели воплотить в жизнь свои летние замыслы и надеются реализовать их осенью, либо в следующем году – таковых 23%.

В связи с этим часть россиян уже начала копить деньги на предстоящий отпуск. Так как в этом году отдых в среднем обходился в 50 тысяч рублей, то собрать планируют не меньше этой суммы. Всего 21% респондентов заявили об отпускной копилке.

Как россияне копят деньги на отпуск:

14% ежемесячно откладывают не менее 3 тысяч рублей,

3% - не менее 2 тыс. рублей,

4% - по 1 тыс. рублей

79% - опираются на процент от дохода.

Если же подводить общие итоги уходящего лета, то больше половины россиян (59%) были здоровы и признались, что избежали «лишних приключений».

Таковы результаты опроса, проведенного СберСтрахование и СберСтрахование жизни совместно с аналитиками медиахолдинга Rambler&Co.

А вот опросы исследовательского центра «Зарплата.ру» показали, что во время отпуска большинство россияне не могут полностью забыть о работе.

34% респондентов просматривают почту, 27% следят за событиями компании в рабочих мессенджерах или связываются с коллегами и обсуждают рабочие дела, сообщает RT.

Только 13% удается полностью изолироваться от работы на время отпуска, еще 11% игнорируют рабочие звонки, передает телеканал "360".