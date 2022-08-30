Американские компании хотят обойти санкции и тайно торговать с Россией через Турцию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские компании, покинувшие российскую территорию из-за украинского конфликта, ищут способ тайно торговать с Россией через Турцию в обход санкциям. Об этом пишет Yeni Safak со ссылкой на источники в турецких бизнес-кругах.

Как передает издание, многие компании из США, желающие обойти антироссийские санкции, предлагают турецким компаниям в обмен на определенную комиссию вести совместный бизнес. Источники издания сообщают, что в последние месяцы заметно увеличение числа подобных предложений от американских компаний.

Издание сообщает, что на данный момент компании из США ведут свой бизнес по маршруту Россия – Турция – Дубай – Соединенные Штаты, покупая товары из РФ, для чего привлекают дочерние компании, созданные в свободных зонах Дубая, для покрытия потерь на российском рынке.

Отмечается, что среди основных товаров, которые американские компании намерены приобретать у России, числиться нефтехимическая продукция, минеральное топливо, драгоценные металлы и камни, железо и сталь, а также зерно, химикаты, удобрения, водные продукты и алкогольные напитки. Уточняется, что после введения санкционных ограничений тысячи западных компаний оказались в тяжелой ситуации.

Издание также напомнило, что американский посол в Анкаре Джефф Флейк сообщил о пяти тысячах американских компаний, готовящихся к выходу из России, которые назвали в качестве своего адреса Турции.