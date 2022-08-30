Два взрыва зафиксировано у хранилища отработанного топлива Запорожской АЭС после обстрела ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом во вторник, 30 августа, сообщила военно-гражданская администрация Энергодара, где заявили, что у здания хранилища отработанного топлива было зафиксировано два взрыва снарядов.

«Сегодня в 06:50 ВСУ произвели обстрел территории ЗАЭС и береговой линии города. Применялась крупнокалиберная артиллерия. Вследствие чего было зафиксировано два разрыва у здания хранилища отработавшего топлива», - говорится в заявлении, который размещен в Telegram-канале местных властей, где считают, что удары были нанесены в попытке сорвать поездку миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС.

Напомним, 25 августа гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о скором достижении договоренностей по отправке миссии агентства на Запорожскую АЭС. Позже появилось сообщении о том, что агентство оставит на атомной станции несколько своих представителей на постоянной основе.

Как писал сайт KP.RU, накануне, 29 августа, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о заинтересованности России в миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.