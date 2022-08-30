Германия и Франция выступили против обширного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин и Париж выступили против обширного запрета на выдачу шенгенских виз российским гражданам. Об этом во вторник, 30 августа, сообщило агентство DPA со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ с позицией двух стран, направленный другим членам Европейского союза перед встречей министров иностранных дел стран - членов ЕС в Праге.

«Мы должны подумать о разумных способах использования важного рычага выдачи виз», - говорится в тексте, где отмечается, что заявления россиян должны тщательно проверяться на предмет возможных угроз безопасности.

В заявлении также отмечается, что «визовая политика должна отражать это и по-прежнему обеспечивать межличностные контакты в ЕС с российскими гражданами, не связанными с правительством РФ».

В тексте говорится о необходимости поддерживать правовую базу, позволяя студентам, ученым, деятелям искусства, а также специалистам въезжать в Европейский союз, независимо от того, может ли им угрожать политическое преследование.

Напомним, ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что с трудом представляет введение запрета на выдачу виз на уровне Евросоюза, а позже Министерство иностранных дел ФРГ заявило, что не считает разумным введение подобного запрета.