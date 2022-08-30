МИД России отреагировал на слова вице-премьера Сербии о "злоупотреблении" отношениями Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва не пытается злоупотребить дружественными отношениями с Белградом. Таким образом в Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на слова вице-премьера Сербии Зораны Михайлович о том, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров злоупотребляет отказом сербской стороной вводить санкционные ограничения в отношении Москвы.

«Оценки и заявления российских официальных лиц никому не дают повода и права упрекать нас в инсинуациях, попытках "злоупотребить" традиционно дружественными, честными отношениями Сербией, которые неизменно строятся на равноправии, уважении и взаимопонимании», - приводит РИА Новости заявление российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ заявили, что вице-премьер Сербии плохо ориентируется в отношениях Москвы и Белграда, отметив, что между двумя странами достигнуто полное взаимопонимание по основным вопросам, в том числе, России открыто излагает Сербии свое мнение об украинском конфликте.

«Уважаем стремление Белграда в этих непростых условиях выдерживать сбалансированную, а главное - самостоятельную линию», - заявили в ведомстве, отметив, что подход отражается в отказе от введения санкций в ущерб своим интересам.