Россияне рассказали о побоях и унижениях, пережитых в школе Фото: Андрей КАРА

Не секрет, что в школах дети часто сталкиваются с жестокостью и насилием со стороны сверстников. А порой страдают от предвзятого отношения учителей, порой ничем не мотивированного.

Родители сегодняшних школьников вспомнили, как сами ходили в школу и издевательства над ними. Порой им приходилось страдать из особенностей походки, старой одежды, хорошей или слабой успеваемости.

- Мы с братом были новенькие, нас часто поджидали за школой, трясли вверх ногами, пытаясь найти деньги. Часто просто поколачивали, - делится Евгения с Lenta.ru.

В свое время ей в школе выбили зуб и сломали два ребра. Это произошло после того, как одна из одноклассниц прикинулась ее подругой, а потом подговорила других напасть на нее.

Условия обучения привели к тому, что у Евгении возникли психологические проблемы. На фоне травли сверстников она стала наносить себе повреждения и долго боялась, что ее где-то встретят и побьют.

Галина, мать еще одной жертвы травли, вспоминает, что над ее дочерью издевались в том числе по вине учителей. Классная руководительница могла унижать детей и распускала руки, эту модель поведения перенимали многие ученики.

- Дети вели себя также. Многие родители жаловались, о попытки прекратить насилие имели обратный эффект – травля усиливалась, - рассказывает Галина.

Андрей тоже пострадал от травли, это произошло из-за благих намерений его дедушки. Однажды он пришел в школу и сказал: «Кто обижает моего мальчика?"

- Он прямо так и сказал, это был стыд такой. Таким образом он меня не защитил, а сделал только хуже, — вспоминает Андрей, учившийся в престижном лицее.

В итоге школьник стал изгоем. Его травли за то, что он ходил в лицей в старой одежде. А дать отпор самостоятельно не получилось.

- Меня воспитывали две женщины, - объясняет он.

Клинический психолог и эксперт программы «Травли.NET» АНО БО «Журавлик» Мария Афонина советует родителям внимательно следить за поведением ребенка в школе. Важно вовремя признать, что есть факт травли: буллинг недопустим ни при каких обстоятельствах.

При этом статистика показывает, что более половины российских детей (55%) сталкиваются с травлей и насилием. 39% никому не рассказывают о произошедшем.

Решить проблему детских суицидов и буллинга в России поможет системный подход. Ребенка мало отвлечь от интернета и социальных сетей. Важно заинтересовать его жизнью в офлайн, пояснила «360» первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Тем временем, до школы остается всего пара дней и психологи рекомендуют в первую очередь возобновить привычный распорядок дня и поговорить с детьми о школе, пишет газета "Известия".