ВСУ нанесли удар по местам возможного маршрута миссии МАГАТЭ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают места возможного маршрута миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Энергодаре.

«Украинские националисты обстреливают места возможного маршрута миссии МАГАТЭ в Энергодаре», - приводит РИА Новости слова представителя местной власти.

Рогов также отметил, что украинская армия начала «войсковую операцию» на юге Украины, что, в свою очередь, «вдвойне вызывает обеспокоенность за безопасность миссии».

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 30 августа, военно - гражданская администрация Энергодара сообщила, что украинские военные обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции (АЭС), отметив также, что у здания хранилища отработанного топлива было зарегистрировано два взрыва снарядов.