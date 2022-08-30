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Политика30 августа 2022 6:33

ВСУ нанесли удар по местам возможного маршрута миссии МАГАТЭ

Власти Запорожья заявили, что украинская армия начала войсковую операцию на юге страны
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ВСУ нанесли удар по местам возможного маршрута миссии МАГАТЭ

ВСУ нанесли удар по местам возможного маршрута миссии МАГАТЭ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают места возможного маршрута миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Энергодаре.

«Украинские националисты обстреливают места возможного маршрута миссии МАГАТЭ в Энергодаре», - приводит РИА Новости слова представителя местной власти.

Рогов также отметил, что украинская армия начала «войсковую операцию» на юге Украины, что, в свою очередь, «вдвойне вызывает обеспокоенность за безопасность миссии».

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 30 августа, военно - гражданская администрация Энергодара сообщила, что украинские военные обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции (АЭС), отметив также, что у здания хранилища отработанного топлива было зарегистрировано два взрыва снарядов.