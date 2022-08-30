Поляков уличили в "нездоровой изобретательности" из-за дефицита угля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Польши стали массово проявлять «нездоровую изобретательность» для того, чтобы получить угольные субсидии из-за топливного дефицита. Об этом сообщает издание Interia.

Как передает издание, из-за правила о том, что угольная субсидия должна выплачиваться не по формуле «3 000 злотых на печь», а «3 000 злотых на каждое домохозяйство, использующее уголь для отопления», в общинах зарегистрировали «взрывной рост» количества новых домохозяйств.

Чиновник из Лодзинского воеводства привел для примера случай с тремя братьями, которые проживали всю жизнь в одном доме, отапливая его одной печью, что подразумевала подачу одну декларацию. Однако теперь они решили подать сразу три декларации, рассчитывая получить три угольных субсидии по 3 000 злотых, в виде отдельных домохозяйств.

Такие злоупотребления зарегистрировали по всей Польше. Отмечается, что зачастую супружеские пары, которые живут в одном доме, подают по две декларации, будто ведут отдельные домохозяйства и живут раздельно.

Президент Ассоциации «Краковская смоговая тревога» Анджея Гулы заявил, что, если угольная субсидия для одного источника тепла будет выплачиваться по несколько раз, то для многих односемейных домов будет возможность получать по несколько субсидий, а многие – не получат ни одной, поскольку бюджет программы будет исчерпан.

На программу угольной субсидии власти Польши выделили 11,5 млрд злотых (около 2,5 млрд долларов). Правительство республики заявило, что если данная сумма будет превышена, то выплаты следующих пособий будут уменьшены.