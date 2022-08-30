В Госдуме рассмотрят законопроект об увеличении маткапитала до 933 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России предложили сделать программу маткапитала бессрочной, а сумму выплат увеличить с 693 до 933 тыс. рублей. Соответствующий законопроект 30 августа намерена внести в Госдуму группа депутатов от «Справедливой России».

Авторы инициативы отмечают, что демографические показатели в стране падают и нужно стимулировать рождаемость. Подобный шаг станет важным фактором для многих семей, так как будет являться существенной мерой поддержки.

За третьего ребенка парламентарии предлагают установить выплаты в сумме 1,399 млн рублей.

- По прогнозам Росстата, рождаемость будет падать, замедлятся темпы роста продолжительности жизни, снизится миграционный поток. В таком случае общая численность населения страны сократится с 146,706 млн человек в начале 2020 года до 134,277 млн человек к началу 2036 год, - сказал «Известиям» глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Предложение партии поможет повлиять на демографическую ситуацию в стране. С этим согласны в профильном комитете Госдумы и других партиях.

Эксперты тоже поддерживают предложение, но настаивают, что увеличивать нужно не только сумму выплат, но и расширять цели, на которые его можно потратить.

Летом президент подписал закон, позволяющий использовать материнский капитал для оплаты образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Речь идёт в том числе о частных детских садах, доля которых в России сейчас составляет 25—30%, а их популярность растет, сообщает RT.

С 1 февраля 2022 года в России проиндексировали на 8,4%.

Согласно данным Минтруда выплата на первого ребенка составила 524,5 тысяч рублей. За второго ребенка дадут 693,1 тысяч рублей тем, кто не получал средства за первого, сообщает Свободная пресса.