Германия и Франция предложили бороться с «пропагандой» в России при помощи Telegram и ВКонтакте

ФРГ и Франция предложили бороться с «пропагандой» в России при помощи Telegram и ВКонтакте Фото: REUTERS

Париж и Берлин в совместном неофициальном заявлении предложили странам Европейского союза изучать «творческие пути» распространения в России «независимой» информации, а также разработать курсы медиаграмотности на русском языке. Об этом сообщает Bloomberg.

Как передает издание, в документе под названием «Защита международного порядка в эпоху системного соперничества: отношения между ЕС и Россией» указаны рекомендации технических экспертов из стран Евросоюза. В документе отмечаются «технические меры против российской цензуры», а также создание русскоязычного контента для российских граждан за границей и курсов по медиаграмотности на русском языке, которые смогли бы распространять видеоблогеры на YouTube, TikTok, а также в Telegram-каналах и ВКонтакте.

В сообщении также предлагается Европейскому союзу «сохранить определенные каналы связи с Россией» для того, чтобы свести к минимуму риск эскалации, а также обеспечить «минимум сотрудничества» в областях, которые представляют первостепенный интерес для ЕС, среди них Совет Безопасности ООН и ядерная сделка с Ираном.

Как писал сайт KP.RU, в этом же документе Берлин и Париж выступили против обширного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам.