Правительство установило календарь праздников и выходных дней на 2023 год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство представило календарь праздников и выходных дней на следующий год. Как передает во вторник, 30 августа, Telegram-канал кабмина, данное постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ближайшие новогодние праздники будут длиться в период с 31 декабря 2022 года до 8 января 2023, а майские праздники в следующем году продляться с 29 апреля по 1 мая и 6-9 мая. Кроме того, нерабочим объявили период с 23 февраля по 26 февраля, а также 8 марта и периоды с 10 по 12 июня, с 4 по 6 ноября.

Правительство установило календарь праздников и выходных дней на 2023 год

«Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года. Кроме того, нерабочими будут дни с 23 февраля по 26 февраля, 8 марта, а также периоды с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября», - сказано в заявлении кабмина.

Уточняется, что в Новом году 1 и 8 января выпадали на воскресенье, поэтому эти нерабочие праздничные дни было решено перенести на пятницу, 24 февраля, а также на понедельник, 8 мая, соответственно.