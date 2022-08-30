После возвращения Аллы Пугачевой в Россию Максим Галкин вышел на связь из Австралии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеведущий и шоумен Максим Галкин вышел на связь после новостей о том, что его супруга Алла Пугачева вернулась в Россию.

Юморист сообщил, что прилетел буквально на другой конец света - в Австралию. Он опубликовал видео своей прогулки по ботаническому саду Сиднея. Кроме того, Галкин заявил своим поклонникам в социальных сетях, что билеты на его концерты на зеленом континенте уже полностью раскуплены.

В связи с этим, артист заявил о своем дополнительном выступлении, которое должно будет состояться в субботу, 3 сентября, а остальные два концерта Галкин собирается дать 2 и 4 сентября в Сиднее и Мельбурне, соответственно.

Напомним, накануне Алла Пугачева вернулась в Россию. В минувшую субботу, 27 августа, дизайнер Игорь Гуляев опубликовал в соцсети видео встречи с певицей в Москве, где она открывала дверь машины ногой, заявляя: «А я уже давно, я просто не могла никак собраться».

Как писал сайт kp.ru, Алла Пугачева также заявила, что собирается «наводить порядок», вернувшись в Россию, отметив, что имела в виду порядок «в голове».