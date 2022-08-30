Кубанское предприятие вдвое ускорило производство генераторов

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Завод по выпуску электродвигателей и трансформаторов благодаря национальному проекту «Производительность труда» в два раза сократил время на производство генераторных установок с двигателями внутреннего сгорания капотного исполнения. Об этом сообщили в министерстве экономики Краснодарского края.

В ведомстве отметили, что предприятие показывает хорошие результаты, которые могут быть внедрены на других заводах региона. В частности, рабочая группа на протекание процесса тратит на 50% меньше, показывая при этом 40%-й прирост выработки.

До реализации бережливых технологий на предприятии производство генераторной установки занимало порядка двух недель. Теперь же на это уходит шесть дней.

Предприятие по выпуску подобное продукции — единственное на территории Южного федерального округа. В его структуре работает собственный конструкторский отдел и таможенный склад. Изделия продаются не только на территории России, но и за рубежом.

Более 200 кубанских предприятий стали участниками национального проекта «Производительность труда». Планируется, что к 2024 году бережливые технологии внедрят около 248 компаний.