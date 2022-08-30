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В мире30 августа 2022 7:44

Германия оценила возможность отправки военных Евросоюза на Украину

Германия исключила возможность отправки военных Евросоюза на Украину
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Германия исключила возможность отправки военных Евросоюза на Украину

Германия исключила возможность отправки военных Евросоюза на Украину

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкое правительство исключает возможность переброски военнослужащих стран - членов Европейского союза на Украину. Такое заявление во вторник, 30 августа, сделала статс-секретарь в Министерстве обороны ФРГ Зимтье Мёллер.

«С нашей точки зрения, это исключено», - заявила представитель немецкого военного ведомства, отвечая на вопросы журналистов, после прибытия на неформальную встречу министров обороны и глав Министерства иностранных дел государств стран - членов Европейского союза.

Напомним, днем ранее, 29 августа, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ближайшие недели Украина получит от Германии новое «суперсовременное оружие», в том числе средства противовоздушной обороны (ПВО), а также радары и боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Незадолго до этого, 23 августа, глава немецкого правительства заявил, что Оттава и Берлин согласовали новый пакет военной помощи Киеву, который включает системы противовоздушной обороны, а также ракетные системы и «тонны» боеприпасов.