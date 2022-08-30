Германия оценила возможность отправки военных Евросоюза на Украину

Германия исключила возможность отправки военных Евросоюза на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкое правительство исключает возможность переброски военнослужащих стран - членов Европейского союза на Украину. Такое заявление во вторник, 30 августа, сделала статс-секретарь в Министерстве обороны ФРГ Зимтье Мёллер.

«С нашей точки зрения, это исключено», - заявила представитель немецкого военного ведомства, отвечая на вопросы журналистов, после прибытия на неформальную встречу министров обороны и глав Министерства иностранных дел государств стран - членов Европейского союза.

Напомним, днем ранее, 29 августа, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ближайшие недели Украина получит от Германии новое «суперсовременное оружие», в том числе средства противовоздушной обороны (ПВО), а также радары и боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Незадолго до этого, 23 августа, глава немецкого правительства заявил, что Оттава и Берлин согласовали новый пакет военной помощи Киеву, который включает системы противовоздушной обороны, а также ракетные системы и «тонны» боеприпасов.