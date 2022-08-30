Мишустин назначил новым главой Росморречфлота Захария Джиоева

Михаил Мишустин принял важное кадровое решение по поводу нового руководителя Росморречфлота Фото: REUTERS

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Захария Джиоева новым главой Росморречфлота. Об этом сообщает пресс-служба федерального правительства.

"Предыдущий руководитель Росморречфлота Андрей Лаврищев освобождён от этой должности в связи с выходом на пенсию", - поясняют в правительстве РФ.

В кабмине также уточняют, что новый глава Росморречфлота Захарий Джиоев трудился в ведомстве с 2011 года, а на протяжении последних трех лет занимал пост заместителя Лаврищева.

Росморречфлот - это федеральный орган исполнительной власти РФ, который осуществляет функции по оказанию государственных услуг и управлению госимуществом в сфере морского и речного транспорта.

В настоящее время данное ведомство входит в состав Министерства транспорта России, руководитель Росморречфлота подчиняется главе Минтранса РФ (сейчас эту должность занимает экс-глава "Аэрофлота" Виталий Савельев).