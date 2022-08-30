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Политика30 августа 2022 8:22

Мишустин назначил новым главой Росморречфлота Захария Джиоева

Предыдущий руководитель ведомства ушел на пенсию
Александр КИСЛОВ
Михаил Мишустин принял важное кадровое решение по поводу нового руководителя Росморречфлота

Михаил Мишустин принял важное кадровое решение по поводу нового руководителя Росморречфлота

Фото: REUTERS

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Захария Джиоева новым главой Росморречфлота. Об этом сообщает пресс-служба федерального правительства.

"Предыдущий руководитель Росморречфлота Андрей Лаврищев освобождён от этой должности в связи с выходом на пенсию", - поясняют в правительстве РФ.

В кабмине также уточняют, что новый глава Росморречфлота Захарий Джиоев трудился в ведомстве с 2011 года, а на протяжении последних трех лет занимал пост заместителя Лаврищева.

Росморречфлот - это федеральный орган исполнительной власти РФ, который осуществляет функции по оказанию государственных услуг и управлению госимуществом в сфере морского и речного транспорта.

В настоящее время данное ведомство входит в состав Министерства транспорта России, руководитель Росморречфлота подчиняется главе Минтранса РФ (сейчас эту должность занимает экс-глава "Аэрофлота" Виталий Савельев).