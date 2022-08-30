Зарплатные клиенты ВТБ получают повышенный кешбэк и процент на остаток по счету

Сегодня более 7 млн. россиян получают зарплату на карту ВТБ. А еще - повышенный размер возврата при покупках, более дешевые кредиты, от 6% к зарплате на ежедневный остаток по накопительному счету.

Есть и другие эксклюзивные предложения по зарплатному тарифу, которые можно увидеть на персональной странице в ВТБ Онлайн в сервисе «Моя работа». Здесь же можно подать заявку на кредит и заказать дополнительную карту. С начала сентября в сервисе «Моя работа» можно будет дистанционно открыть накопительный счет.

- За последние месяцы мы расширили функционал личного кабинета, а также существенно улучшили ценностное предложение. В наших планах – дальнейшее развитие и внедрение новых качественных решений для корпоративных клиентов, - отметил начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ Гариф Ромашкин.