Боррель назвал ситуацию на Украине «очень плохой» и призвал направить Киеву оружие

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ситуация в зоне боевых действий на Украине остается очень тяжелой, отметив, что Киев нуждается в новой военной помощи, которую Европа предоставит.

«Ситуация остается очень плохой. Украине нужна наша помощь, и мы продолжим ее предоставлять в виде военных средств, министры также обсудят идею создания высокопоставленной миссии для подготовки украинской армии», - заявил дипломат переда началом неформального заседания глав министров обороны стран - членов Евросоюза.

Боррель отметил, что Европейский союз уже предоставляет Украине военное оборудование, добавив, что поставки продолжатся в большем количестве.

Напомним, днем ранее, 29 августа, канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что ближайшие недели Киев получит от Берлина новое «суперсовременное оружие», назвав средства противовоздушной обороны (ПВО), радары и боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Незадолго до этого, 23 августа, глава немецкого правительства заявил, что Канада и Германия согласовали новый пакет военной помощи Украины, включающий системы противовоздушной обороны и ракетные системы, а также «тонны» боеприпасов.