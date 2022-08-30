В Москве суд оштрафовал Twitch на 3 млн рублей за отказ удалить ролик с интервью Арестовича

Сервис Twitch должен будет заплатить 3-миллионный штраф по решению одного из московских судов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве суд оштрафовал популярный стриминговый сервис Twitch на три миллиона рублей за отказ удалить интервью с советником главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексеем Арестовичем.

«Суд признал виновным Twitch Interactive Inc. по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ») и назначил наказание в виде штрафа в три миллиона рублей», — отмечает ТАСС со ссылкой на сообщение судебной инстанции.

В интервью, которое отказался удалять видеосервис, Арестович допустил целый ряд агрессивных антироссийских высказываний, а также сделал ряд нарушающих законы РФ заявлений о ходе спецоперации на Украине.

Ранее Роскомнадзор официально обязал все работающие в России интернет-поисковики помечать Twitch как нарушителя законов РФ. Поводом для таких санкций стал систематический отказ сервиса от удаления противоправной информации.