Члены украинской диверсионно-разведывательной группы уничтожены в Херсоне Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Херсоне была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 30 августа, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По его словам, украинская диверсионно-разведывательная группа была ликвидирована в микрорайоне Таврический, и на данный момент ситуация находится под контролем союзных войск.

«Всё там нормально, всё под контролем. Все уничтожены», - приводит ТАСС слова заместителя главы администрации Херсонской области.

Стремоусов также отметил, что на фоне сделанных накануне заявлений украинских воск «о начале успешного контрнаступления на херсонском направлении группа вооруженных лиц из числа местных жителей пыталась оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов в Таврическом микрорайоне города Херсона», подчеркнув, что правоохранительные органы продолжают оперативные мероприятия на данном месте.