Российские телеканалы приобрели права на показ ЧМ-2022 по футболу в Катаре за 39 миллионов долларов

ЧМ-2022 по футболу пройдет в Катаре в конце года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трансляции чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре будут доступны на российских телеканалах. Сделка была окончательно оформления с участием "Матч ТВ", ВГТРК и "Первого канала", сообщает "КП-Спорт" со ссылкой на РБК. Турнир пройдет в конце 2022 года.

Сумма сделки оценивается в 39 миллионов долларов США, по 13 на каждого из трех вещателей. Уже было выплачено 75% стоимости телеконтракта. ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Впервые в истории турнир состоится не летом, а зимой. На этот турнир, отметим, сборная России не попала ввиду наложенного незаконного отстранения со стороны ФИФА.

Напомним, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что сделка по контракту на трансляции ЧМ-2022 ожидалась, на этом турнире впервые в истории в матче-открытие на поле не выйдут хозяева, а у грядущего футбольного турнира будет неожиданный талисман.