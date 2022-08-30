"Газпром" сократит поставки газа французской компании Engie Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская корпорация «Газпром» уведомила французскую энергетическую копанию с о планах по сокращению поставок газа начиная со вторника, 30 августа. Об этом пишет издание Figaro со ссылкой на источник в компании.

«Engie заявила во вторник, что российская компания проинформировала ее о дополнительных и немедленных сокращениях поставок газа "по причине разногласий между сторонами в применении контрактов"», - сказано в публикации.

Издание уточняет, что поставки «Газпрома» французской энергокомпании Engie уже снизились в июле этого года, составив 1,5 Тв/ч в месяц. Engie, однако, заверила своих клиентов в том, что предприняла меры для того, чтобы обеспечить бесперебойную подачу топлива.

Напомним, как писал сайт KP.RU, ранее «Газпром» допустил рост цены на газ в Европе предстоящей зимой выше 4 тысяч долларов за тысячу кубометров.