Губернатор Амурской области Василий Орлов: «В Благовещенске появится новый микрорайон»

В Благовещенске построят современный жилой микрорайон. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Столица Приамурья готовиться реализовать первый проект комплексного развития территории. Как сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов, в Благовещенске появится новый жилой микрорайон со всей необходимой для горожан инфраструктурой.

«Первый в регионе проект комплексного развития территории реализуют в Благовещенске в районе бывшей Спичфабрики. Здесь с 2022 по 2032 год возведут жилой микрорайон, который обеспечат всей необходимой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой. Главный критерий – удобство жителей. В ближайшее время состоятся конкурсные процедуры по определению застройщика, который приступит к разработке проекта планировки и межеванию территории», - рассказал Василий Орлов.

На территории в 18 гектаров планируется построить 11 многоквартирных жилых домов и детский сад, а также благоустроить комфортные и современные общественные пространства. Устаревшие и ветхие здания в зоне застройки снесут или реконструируют.

По инициативе властей Приамурья сейчас также завершается разработка мастер-планов центральной части Благовещенска площадью около 74 гектаров. В центре города построят новое жилье и модернизируют общественные территории.

Застройщики, взявшиеся за реализацию проектов комплексного развития территорий, смогут получить меры поддержки. В частности, они смогут рассчитывать на возмещение части затрат на технологическое присоединение объектов и процентной ставки по кредитам, взятым на финансирование проекта.