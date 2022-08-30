В правительстве Польши заявили о негативных последствиях антироссийских санкциях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава на себе ощущает негативные последствия антироссийских санкционных ограничений. Такое заявление сделал глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

«Мы чувствуем последствия санкций - потому что санкции, тоже нужно четко об этом говорить, с одной стороны, наносят удар по России, и это единственный способ остановить агрессора, но с другой стороны, эти санкции ощущают все страны, которые в них участвуют», - заявил глава канцелярии премьер-министра Польши в интервью изданию Rzeczpospolita.

Дворчик уточнил, что санкционные ограничения особо отразятся на бюджете республики. "Этот бюджет не будет легким бюджетом», - заявил он, отметив, что проект закона о государственном бюджете будет главной темой заседания правительства во вторник, 30 августа.

Напомним, накануне Латвия, Литва и Эстония выступили с инициативой добавить в восьмой пакет санкций Евросоюза в отношении Москвы новые торговые и экономические ограничения. Эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявила, что страны Балтии видят необходимость в скорейшем ужесточении санкционного давления на Россию, хотя и признают негативный эффект санкций на европейскую экономику.