Замглавы Херсонской администрации Стремоусов заявил, что регион никогда не вернется под контроль Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Херсонская область никогда не вернется под контроль Украины, что бы Киев не предпринимал, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Херсонская область никогда уже не вернется под контроль нацистов, что бы они ни обещали, что бы ни делали, какими бы силами не пытались сражаться со справедливостью, которую мы сегодня имеем и получаем", - заявил представителям СМИ Стремоусов.

Ранее Владимир Зеленский в своем видеообращении в Telegram-канале заявил, что Украина вернет территории Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской областей, Крым, а также акваторию Черного и Азовского морей от Змеиного до Керченского пролива.

При этом читатели Die Welt раскритиковали Зеленского за призыв к России покинуть Херсонскую область. Шутки украинского лидера становятся все хуже, отметил один из комментаторов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 августа 2022 года можно прочитать здесь.