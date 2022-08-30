Путин по телефону поздравил Лукашенко с днем рождения

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил главу Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения, сообщили сегодня, 30 августа, в пресс-службе Кремля.

"В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с днем рождения", - говорится в сообщении.

Также ранее глава РФ направил Лукашенко поздравительную телеграмму.

Ранее Путин поздравил Филиппа Киркорова с 55-летием. Глава государства назвал певца талантливым эстрадным артистом и исполнителем замечательных песен.Как отметил Путин, поклонники Киркорова в России и за границей ценят артиста за прекрасные вокальные данные, неповторимую манеру исполнения и преданность своей аудитории. Российский лидер пожелал певцу здоровья, покорения новых творческих высот и вдохновения.