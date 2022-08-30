Союзные войска отбили попытку прорыва украинских войск в районе села Кодемы Фото: REUTERS

ВС Украины предприняли попытку прорыва в районе села Кодемы Донецкой Народной Республики (ДНР), она была отбита союзными силами, уничтожено 20 танков и 30 украинских военных. Об этом сегодня, 30 августа, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия-24".

"В районе Кодемы противник предпринял попытку контрнаступления, она была успешно отбита, было уничтожено 20 танков и 30 боевиков", - уточнил он.

29 августа в Штабе территориальной обороны республики сообщили об освобождении Кодемы.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 августа 2022 года можно прочитать здесь.