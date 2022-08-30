Путин заслушает доклад главы Росгвардии 30 августа 2022 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во вторник, 30 августа, проведет встречу с руководителем Росгвардии Виктором Золотовым, бойцы которой участвуют в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что глава государства заслушает доклад руководителя Росгвардии.

«Открытым будет доклад директора федеральной службы войск национальной гвардии. Виктор Золотов будет у президента с докладом», - заявил представитель Кремля, назвав встречу важной, а также напомнив, что Росгвардия принимает участие в специальной военной операции на Украине.

Напомним, 24 февраля 2022 года российский президент объявил, что в ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) принял решение о проведении специальной военной операции на Украине, заявив, что таких мер требуют обстоятельства.