Бригада скорой помощи погибла в ДТП с бензовозом в Ярославской области Фото: Кадр видео

Бригада скорой помощи погибла при столкновении с бензовозом и легковым автомобилем в Ярославской области. Об этом во вторник, 30 августа, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Евраев.

Авария с участием кареты скорой помощи, а также бензовоза и легкового автомобиля произошла на трассе по дороге на Туношну в деревне Воробино. На месте происшествия из-за разлива топлива вспыхнул пожар, который в итоге перекинулся на жилые постройки

«В результате ДТП столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь, ехавшая по вызову. Разлилось топливо, загорелся автомобиль скорой, огонь перекинулся на соседние дома. К сожалению, вся бригада погибла», - рассказал врио губернатора.

Евраев выразил соболезнования семьям погибших, сообщив об оказании необходимой помощи. Он также заявил, что на данный момент ситуация под контролем, на месте прошествия работают несколько пожарных расчетов, которые тушат пожар, возникший после аварии.

Движение по трассе Ярославль - Кострома было остановлено, а общая площадь пожара составляет примерно 200 квадратных метров.