Потери ВСУ в ходе безуспешной попытки контрнаступления оказались катастрофическими Фото: REUTERS

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении 1200 военнослужащих ВСУ в ходе неудачного наступления украинских боевиков на "Николаевско-Криворожском направлении. "В результате разгрома наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери. Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих", - отмечают в российском военном ведомстве.

Ранее в министерстве обороны России также сообщали о том, что украинские боевики также неудачно пытались осуществить попытку контрнаступления на "херсонском направлении". На обреченные на провал наступательные действия бойцы ВСУ решились по прямому приказу украинского президента Владимира Зеленского.

Однако никаких успехов украинские военнослужащие в ходе попытки контрнаступления не добились, получив мощный ответ со стороны ВС РФ. Потери ВСУ в ходе боев в Херсонской области оказались катастрофическими (речь идет как о военной технике, так и о живой силе), а сами украинские подразделения были отброшены и вынуждены были отступить.