Пропажу Анастасии Кочервей связали с убийством другой участницы “Дома-2”

Анастасия Кочервей, фото: соцсети

Смерть эскортницы “Дома-2” Анастасии Кочервей связали с жестоким убийством в 2008-м году другой участницы проекта – Оксаны Аплекаевой

Аплекаева была убита в 2008-м году, преступника так и не нашли. Тело девушки позже нашли у трассы Москва-Рига. При ней тоже отсутствовали какие-либо документы, поэтому долгое время труп числился неопознанным. Позже следствию удалось установить, что девушка была задушена.

Как отмечает SPB.KP.RU, Аплекаева, как и Кочервей, якобы тоже получала незадолго до смерти сообщения с угрозами. Обе погибшие девушки, предположительно, работали в эскорте.

Несколько дней назад появилась информация, что звезда “Дом-2” Анастасия Кочервей утонула в реке в Санкт-Петербурге, об этом прессе сообщила ее подруга - модель Олеся Малибу

Анастасия Кочервей родилась на Кубани. В юности стала частой участницей конкурсов красоты. Первый раз на телевидении появилась в передаче "Давай поженимся", а в апреле 2018 года Настя пришла на реалити-шоу "Дом-2".