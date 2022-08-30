Российские военные уничтожили свыше 100 боевиков "Кракена" и иностранных наемников в ДНР

ВС России уничтожили более 100 боевиков нацформирования "Кракен" и иностранных наемников в районе Константиновки в ДНР, об этом говорится в сводке Минобороны РФ, распространенной сегодня, 30 августа.

"В районе Константиновки Донецкой Народной Республики нанесены сосредоточенные огневые удары по пункту временной дислокации наемников из формирования "Иностранный легион", а также командному пункту нацформирования "Кракен". В результате ударов уничтожено свыше 100 боевиков, а также семь единиц военной техники", - уточняется в сообщении военного ведомства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 августа 2022 года можно прочитать здесь.