Стала известна ситуация с радиационной обстановкой на Запорожской АЭС

Минобороны России заявило, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции (АЭС) остается в норме. Такое заявление сделали в Министерстве обороны России, где сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили четыре ударных беспилотника, а также артиллерию для нанесения ударов по территории ЗАЭС.

Как отметили в российском военном ведомства, состояние Запорожской АЭС контролирует штатный технический персонал, который и обеспечивает ее функционирования. В министерстве отметили, что за минувшие сутки территория атомной электростанции была обстреляна украинскими военным трижды.

«Все дроны перехвачены российскими средствами. Один из беспилотников упал на крышу здания специального корпуса №1, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твердые радиоактивные отходы. Разрушений и жертв удалось избежать», - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, сегодня, 30 августа, власти Энергодара заявили, что украинские войска обстреляли территорию Запорожской АЭС, отметив также, что у здания хранилища отработанного топлива было зарегистрировано два взрыва снарядов. Власти Запорожья заявили об ударах ВСУ по местам возможного маршрута миссии МАГАТЭ.