Косачев заявил, что Запад не желает “приводить в чувство” Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прямая ответственность за ситуацию на Украине с точки зрения фатальных угроз миру лежит на западных покровителях страны, и если Киев не желают приводить в чувство с Запада, это приходится делать с Востока, отметил в своем Телеграм-канале вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.

"А ведь "всего-то" Германии и Франции как гарантам Минских соглашений следовало в свое время потребовать от Киева их безусловного выполнения, а не возлагать фарисейски всю ответственность на Россию", - подчеркнул он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 августа 2022 года можно прочитать здесь.