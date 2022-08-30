Пушилин сообщил, что США могут поставить Украине оружие с дальностью стрельбы до 300 километров

Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что поступают данные о готовности США поставить Украине оружие с дальностью стрельбы 300 километров, если это случится, придется отодвигать украинские войска на это расстояние от городов и районов республики.

"В настоящее время поступают данные, что американцы все же готовы поставить вооружение, которое может стрелять на расстояние 300 километров. Соответственно, это не оставит нам никаких шансов, чтобы не отодвигать и на это расстояние. Чем сильнее и дальнобойнее оружие у ВСУ, тем больше нам предстоит отодвигать украинский режим… от наших городов, от наших народов", - отметил Пушилин зарубежным журналистам, видео опубликовано в Телеграм-канале мининформации ДНР.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 августа 2022 года можно прочитать здесь.