Инфляция в Литве достигла рекордных за четверть века показателей 21,1% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уровень годовой инфляции в Литве продолжает расти и в августе 2022 года достиг 21,1%, что стало очередным рекордным показателем за последние четверть века. Об этом во вторник, 30 августа, заявил департамент статистики республики.

«Уровень годовой инфляции в августе повысился по сравнению с июлем, когда было зафиксировано 20,9%, на 0,2% и составил 21,1%», - говорится в заявлении департамента.

Ранее рекордный показатель инфляции был отмечен в 2007 году, составив 12,7%, а также в 1997 году - 15,4%.

«Влияние на рост инфляции прежде всего оказало подорожание твердого топлива, тепловой энергии и электроэнергии, природного газа, автомобильного топлива и ряда продуктов питания», - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее Евростат заявлял о рекордной инфляции в еврозоне, которая была отмечена в июне 2022 года в 19 странах, составив 8,6% против 8,1% в мае текущего года. При этом, как сообщалось, инфляционный рекорд был отмечен в странах Балтии.