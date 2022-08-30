Стас Костюшкин раскрыл имя своей первой возлюбленной Фото: Евгения ГУСЕВА

Российский певец и поэт, экс-участник дуэта «Чай вдвоём» Стас Костюшкин в беседе с изданием "Газета.ru" раскрыл имя своей первой школьной любви.

"На время летних каникул нас отправили в детский трудовой лагерь. Всем отрядам дали задание – убраться в ангаре. Мы с ребятами сделали свою часть работы быстрее и решили помочь девчонкам. В тот день я впервые заметил Таню. Я смотрел на нее, и у меня все внутри сжималось. Вечером я пригласил ее на дискотеку, и она согласилась. Так завязались наши отношения", – вспоминает певец.

По словам певца, благодаря однокласснице Тане он перешел с двоек на тройки.

«Забавно, но именно Таня повлияла на тот факт, что я совсем не употребляю алкогольные напитки. Она как-то сказала, что все мужики когда-то начинают пить. И я пообещал ей, что никогда не буду», – добавил он.

Как ранее рассказывал телеканал "360", во время исполнения песни «Женщина, я не танцую» Костюшкин решил немного побыть с Аллой Пугачевой и, перемахнув через несколько рядов кресел, в буквальном смысле навалился на нее. Тогда певец заявил, что если еще раз упадет на Аллу Пугачеву, то женится на ней.

До этого сообщалось, что Костюшкин в возрасте восьми лет стал жертвой сексуального насилия. По его словам, в детстве он с четырьмя друзьями играл неподалеку от заброшенного завода пластполимеров. В какой-то момент к компании детей подошел незнакомец. Испугавшись, маленький Стас убежал и спрятался, однако мужчина начал угрожать. После этого, по словам музыканта, незнакомец заставил детей лечь и произвел действия сексуального характера, передают "Известия".