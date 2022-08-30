Зеленский и Макрон обсудили по телефону миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский ночью провел непротокольный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, стороны обсудили миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, сообщило сегодня агентство "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова.

"Зеленский провел непротокольный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном... В ходе беседы главы двух государств обсудили миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), ее хронологию, логистику и особенно вопросы безопасности", - сообщает издание со ссылкой на Никифорова.

Ранее сообщалось, что миссия директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Запорожскую область во главе группы экспертов. Власти Запорожской области при этом допустили провокации со стороны Украины в ходе визита делегации МАГАТЭ на ЗАЭС. Миссию сопровождают сотрудники ООН, занимающиеся вопросами безопасности и логистики.