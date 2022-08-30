Вучич заявил, что Сербия не изменит позицию по антироссийским санкциям

Александр Вучич сделал громкое заявление по поводу возможного введения Сербией санкций против РФ Фото: REUTERS

Сербия не намерена менять свою политику в отношении антироссийских санкций, заявил президент страны Александр Вучич. По его словам, на Сербию из-за этого оказывают давление последние шесть месяцев.

Совет безопасности страны еще в марте решил, что не будет вводить санкции против России из-за ее военной операции на Украине. «Это наша политика, в настоящий момент мы вообще не размышляем об изменении нашей политики. Думаю, политика, которую мы до сих пор вели, показала себя умной, несмотря на все трудности, которые нам пришлось выдержать»,— цитирует Вучича ТАСС.

Ранее сербский лидер заявлял о том, что западные страны давят на Белград, чтобы склонить его к введению антироссийский санкций и публично осудить специальную военную операцию РФ на Украине. Однако Вучич на подобные действия идти не намерен и считает, что Сербия вправе проводить самостоятельную внешнюю политику, не выбирая, поддерживать ей Европу или Россию.

По словам сербского президента, ухудшение отношений с Россия точно не соответствует интересам народа его страны.