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Экономика30 августа 2022 11:48

Мишустин заявил о необходимости донастраивать финансовую систему России из-за санкций

Также премьер считает важным сохранить рабочие места
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Фото: REUTERS

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости серьезной донастройки финансовой системы России в условиях санкций и ограничений.

"Сегодня мы рассмотрим стратегические вопросы развития нашей финансовой системы. В условиях санкций и ограничений необходима ее серьезная донастройка. Прежде всего, чтобы сформировать эффективные механизмы, которые позволят насытить российскую экономику достаточной ликвидностью, обеспечить устойчивость работы наших предприятий и целых отраслей, сохранить рабочие места", - сказал он в ходе стратегической сессии по направлению "Развитие отечественной финансовой системы".

Кроме этого, премьер напомнил, что президент России Владимир Путин ранее особо подчеркивал необходимость укрепления финансовой самостоятельности и независимости страны.

Ранее Мишустин заявил о планах правительства возродить советскую инженерную школу. Отмечалось, что в базе ведущих вузов появятся 30 инженерных школ мирового уровня.