Исследование: 47% россиян провели лето на даче Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Специалисты СберСтрахование и СберСтрахование жизни совместно с аналитиками медиахолдинга Rambler&Co провели исследование и выяснили, что летом почти половина (47%) россиян обычно проводят время на даче или выбираются на природу.

Как рассказывает "Газета.ru", 47% рассказали, что в свободное время летом едут на дачу или выбираются на природу. Почти четверть (23%) отправляются в путешествия или посещают выставки. 16% опрошенных посвящают свободное время встречам с друзьями, 8% — водным видам спорта и новым хобби, 6% — занятиям с детьми.

20% россиян заявили, что уже строят планы на следующее лето. 54% опрошенных пока не успели воплотить летние замыслы и реализуют их осенью. Четверть (26%) отложили свои задумки на следующий год.

Ранее врач-психиатр, психолог Алексей Филатов рассказал россиянам, как оправиться от синдрома упущенного лета или, по-другому, синдрома упущенных возможностей. Как советует специалист, для того, чтобы побороть это чувство, медик советует выходить в офлайн, то есть заменять время в интернете на реальные прогулки, передает телеканал "360".

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" до этого рассказывало, что Значительная часть жителей нашей страны готовы потратить на отпуск внутри России до 30 тыс. рублей. Уточняется, что в данную сумму рассчитывают вложиться свыше 50% респондентов. До 50 тыс. рублей готовы потратить на путешествия 18% туристов, до 70 тыс. рублей – 11%.Отмечается, что участники опроса признали, что отдых за рубежом обойдется им дороже.