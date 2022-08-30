В Люберцах мошенники с помощью POS-терминала украли у банка 16 миллионов рублей

Мошенники в Люберцах украли у банка 16 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители Московской области раскрыли преступную схему, благодаря которой группе мошенников удалось выманить у банка более 16 млн рублей. Преступники воспользовались договором эквайринга и терминалами POS для совершения фиктивных сделок. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Согласно материалам дела, группа мошенников заключила через подконтрольную фирму договор эквайринга с кредитно-финансовой организацией, а затем подключила терминал POS для оплаты клиентами стоимости аренды/проката автомобилей. Однако на терминале была подключена функция предварительной авторизации, благодаря чему преступники могли вписывать в чек любую сумму, даже превышающую остаток на карте клиента. Так они и поступали, а недостающие средства гасил банк.

С марта по апрель 2021 года мошенникам удалось совершить около 80 фиктивных сделок, на общую сумму более 16 млн рублей. Правоохранители уже задержали подозреваемых, которыми оказались 53-летний житель Московской области, два его сына и ещё один соучастник. Во время обыска были изъяты многочисленные банковские карты, терминалы, через которые совершались фиктивные сделки, а также финансовые документы и другие вещи, имеющие отношение к мошеннической схеме.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ, расследование продолжается.