Прокурор запросил по 13 лет колонии для врачей Сушкевич и Белой по делу о смерти младенца

Прокурор запросил Мособлсуд приговорить к 13 годам колонии калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич по делу о смерти младенца в роддоме. Ранее коллегия присяжных признала врачей виновными в убийстве ребенка.

«Прошу суд назначить наказания Элине Сушкевич в виде 13 лет колонии, Елене Белой - 13 лет колонии, с лишением права занимать врачебные должности на три года», - приводит ТАСС слова прокурора, сказанные во время заседания суда.

Напомним, по версии следствия, младенец родился недоношенным с тяжелыми патологиями, а Елена Белая, опасаясь ухудшения показателей статистики, отдала указание Элине Сушкевич ввести ребенка смертельную дозу сульфата магния. На прошлой неделе, 24 августа, коллегия присяжных заседателей посчитала доказанной вину калининградских врачей в гибели младенца.