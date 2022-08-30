В Томской области предстоит создать 10 тысяч новых рабочих мест

«В Томске мощные научные школы и инженерные коллективы, поэтому наш регион может и должен играть ключевую роль в достижении технологического суверенитета страны, стать лидером по созданию и внедрению технологических решений», – убежден Владимир Мазур.

Временно исполняющий обязанности губернатор Томской области отметил, что для достижения этой цели предстоит реализовать 11 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 43 миллиардов рублей.

«Нам предстоит создать 10 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест. Цель будет достигнута за счет реализации атомного проекта «Прорыв», нефтегазового проекта «Палеозой», создания центров малотоннажной химии и микроэлектроники, а также производств по глубокой переработке древесины, - сказал Владимир Мазур. - Разумеется, развитию промышленности будут способствовать новые инструменты поддержки предприятий и инвесторов. Это и точки роста для малого бизнеса, создания новых инновационных компаний».

Кроме того, одним из приоритетов программы врио губернатора назвал развитие АПК и рациональное использование природных ресурсов.

«Агропромышленный комплекс – один из локомотивов развития Томской области, в АПК занято более 130 тысяч человек. И, конечно, нам важно создать условия для мощного роста инвестиций в производство и обеспечить комфортные условия для жизни на селе, - подчеркнул Владимир Мазур. - Все, что производится в области, должно в области и перерабатываться. Поэтому наши ключевые задачи в АПК – это создание новых рабочих мест, рост зарплат и увеличение производства продукции сельского хозяйства на 25% к 2024 году и на 50% к 2028-му».