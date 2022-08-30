Мишустин призвал к внедрению в России цифровых активов

Михаил Мишустин Фото: REUTERS

Российским властям нужно интенсивно заниматься внедрением цифровых активов в стране, чтобы гарантировать бесперебойную оплату экспорта и импорта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии "Развитие отечественной финансовой системы" сегодня, 30 августа.

"Нам следует интенсивно развивать инновационные направления, в частности,внедрять цифровые активы. Это безопасная для всех сторон альтернатива, способная гарантировать бесперебойную оплату за поставки товаров из-за рубежа и на экспорт", - отметил Мишустин.

Также премьер заявил о необходимости донастраивать финансовую систему России из-за санкций. Это нужно, чтобы чтобы сформировать эффективные механизмы, которые позволят насытить российскую экономику достаточной ликвидностью, обеспечить устойчивость работы наших предприятий и целых отраслей, сохранить рабочие места", подчеркнул он.

Ранее Мишустин сообщил о новом пакете предложений по поддержке экономики России.