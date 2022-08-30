Директор Шатунова ответил на вопрос о возрождении "Ласкового мая" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов ответил на вопрос о возрождении легендарной группы и заявил, что «„Ласковый май“ — это два человека: Сергей Кузнецов и Юрий Шатунов. Всё!». На уточняющий вопрос, возможно ли возрождение группы с прежними солистами — в частности, с активно выступающим по сей день Серковым, Кудряшов ответил, что о существовании таких людей ему не известно.

Как отметил Кудряшов, все права на хиты группы после смерти Шатунова перейдут его сыну Дэннису.

"На данный момент Разин официально отстал. Суды по правам на песни он все продул. Неофициально присосался, троллит семью. Но суды предстоят дальше еще, я думаю, — сказал Аркадий Кудряшов.", - рассказал он в беседе с NEWS.RU.

Кому после ухода Юрия Шатунова достанутся «Белые розы», «Седая ночь» и другие бессмертные хиты артиста, шоу-бизнес обсуждает не первый месяц. Претенденты назывались самые разные – от Дани Милохина до Григория Лепса, который якобы хотел выкупить права на песни. Однако всё может оказаться куда проще.

Напомним, 1 августа 40 дней, как умер Юрий Шатунов. Музыканту было всего 48 лет. Ранний уход солиста «Ласкового мая» шокировал армию поклонниц, которые обожали артиста и ездили за ним по стране. Но и обычные люди, которые никогда не были на его выступлениях, восприняли уход Шатунова как личное горе. Как будто потеряли родного человека. Его любили в России, Казахстане, Белоруссии, Германии и в других странах. Почему солист Шатунов был многим так дорог? Ответ на этот и другие вопрос ищите в документальном фильме KP.RU «Любовь моя, Юра. Тайна популярности Шатунова»