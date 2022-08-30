По Левобережью Омска с инспекцией проехался мэр и губернатор

Губернатор Омской области Александр Бурков Фото: Иван МАКЕЕВ

30 августа с рабочим объездом в Кировском округе Омска побывал губернатор региона Александр Бурков и мэр города Сергей Шелест. Чиновники оценили перспективы развития Левобережья, а также проверили ход работ в рамках нацпроектов. Об этом пишет «Город55».

Руководителям наглядно продемонстрировали возможности микрорайона, где протекает река Замарайка. Существует предложение благоустроить эту территорию: очистить берег, обустроить пешеходную зону, установить лавочки и создать цивилизованное пространство отдыха.

- Вижу у вас проработана карта развития всей территории застройки микрорайона. Это уже полноценная стратегия благоустройства и развития инфраструктуры на несколько лет вперёд. Самое ценное в ней, что она учитывает наказы и пожелания жителей, - поддержал инициативу Александр Бурков.

В 10-м микрорайоне комплексное благоустройство продолжается с 2016 года. На территорию в рамках последнего транша выделено 25 млн рублей. По мнению Буркова, ни один объект в микрорайоне не обделен вниманием. На придомовых площадках созданы детские игровые комплексы, штанги для волейбольных сеток, в пешеходных зонах - скамейки и урны, есть даже площадки для выгула собак. К благоустройству руководитель предложил привлечь инвесторов, например, спортсмена Александра Шлеменко.

Также в Кировском округе продолжается реконструкция автомагистралей. До конца сентября должны сдать дублер улицы Лукашевича, которую ремонтируют за 227,87 млн рублей. Здесь строители расширяют проезжую часть до четырех полос, монтируют линии освещения, строят тротуары и велосипедные дорожки. По этой дороге будут проложены новые троллейбусные маршруты.

- Запускать будем три маршрута № 5, № 7 и № 10, — пояснил директор МП «Электрический транспорт» Сергей Фролов.

Омск получил федеральный кредит в размере 3.9 млрд рублей на развитие инфраструктуры Левого берега, в том числе на строительство 10,5 км контактной троллейбусной сети, приобретение новых троллейбусов, строительство тяговых подстанций, реконструкцию троллейбусного депо на улице Ватутина.