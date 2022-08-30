Минобороны Украины присвоило презназначенные для армии 580 тысяч долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские правоохранители разоблачили трех представителей Минобороны Украины, которые присвоили деньги ведомства на сумму 580 тысяч долларов при оформлении закупки военной амуниции для армии, сообщила сегодня, 30 августа, нацполиция страны.

"Представители министерства обороны Украины, выполняя поручения по закупке военной амуниции для ВС Украины, завладели средствами на сумму 580 тысяч долларов. Им сообщено о подозрении по статье "мошенничество"", - сообщает пресс-служба Нацполиции в Телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что среди подозреваемых - три человека, в частности, и действующий адвокат минобороны Украины, которые организовали заключение договора между министерством и поставщиком военной амуниции из Турции на 16 млн евро.

Ранее сообщалось, что Украина продает западное оружие России по цене лома. Уралвагонзавод подтвердил, что французские гаубицы Caesar попали к ним.

Также ранее были озвучены новые доказательства тайной продажи Украиной западного оружия направо и налево.