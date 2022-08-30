Стало известно, когда в Европейской части России наступит бабье лето Фото: Василий Вахрин

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что бабье лето в центральной части Европейской России следует ожидать к началу третьей декады сентября 2022 года.

«Прежде чем в центральную часть Европейской России придет бабье лето, людям придется пережить резкое похолодание, которое начнется уже завтра. Если сегодня дневные температуры в пределах 25-30 градусов, то завтра будет максимум 16-21 градус», - сказал он в беседе с Lenta.ru

Во второй декаде сентября будет заметно потепление, отметил специалист.

«А на приход бабьего лета следует рассчитывать к началу третьей декады то есть к двадцатым числам сентября», — рассказал метеоролог, отметив, что не стоит рассчитывать на потепление до 25-30 градусов.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за грозы в среду, 31 августа. Период предупреждения – с 10:00 31 до 20:00 31 августа. Также в Москве и Подмосковье до 11:00 среды будет действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за повышенного риска возникновения пожаров, рассказывает "Москва 24".

До этого начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Николай Терешонок высказался о вероятности бабьего лета в России. "Касательно сентября, будет в основном средняя температура — около +12 °С. Это в Москве и Центральном регионе. Но на фоне того, что жарко было последнее время, сентябрь будет более-менее комфортным, прохладным", - приводит его слова RT.

Напомним, ранее KP.RU уже сообщал о похолодании с 1 сентября. По прогнозам, в субботу, 3 сентября, температура опустится до +1 градуса. Лето будет прощаться со столицей постепенно. 29 августа воздух, как и на уходящей неделе, прогреется до +30, во вторник, 30 августа - до +28 градусов, а в среду, 31 августа температура составит 21-26 градусов. При этом в последние дни августа ожидаются небольшие дожди.