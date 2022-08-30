В Оренбурге на базе областного онкодиспансера заработал современный Центр скрининга

Губернатор Оренбуржья Денис Паслер отметил важность раннего выявления онкозаболеваний и обсудил с министром здравоохранения, как еще усилить эту работу.

В Оренбурге на базе областного онкологического диспансера начал работу современный Центр скрининга колоректального рака. Специализированное учреждение поможет на ранней стадии выявить одно из самых коварных заболеваний – рак кишечника. По статистике, это третья причина смертности в области.

Лечебное учреждение в Оренбурге посетил губернатор Денис Паслер. Параллельно с областным, Центры скрининга открылись в Орске и Бузулуке. Работа всех трех учреждений реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». При поддержке правительства региона в Центры закупили оборудование, даже такое дорогостоящее, как аппараты МРТ и КТ, все необходимое для диагностики и лечения.

Центр открылся при областном онкодиспансере — современном специализированном учреждении.

Губернатор области Денис Паслер отметил, что к лечению онкозаболеваний важно приступать на ранних стадиях. И тут очень важна своевременная диагностика. Рак толстого кишечника находится на втором месте в регионе по онкозаболеваниям, поэтому важно, чтобы больницы могли обследовать пациентов массово. За год новый центр сможет обследовать до 175 тысяч человек.

Важна и кадровая составляющая. Губернатор подчеркнул, что в центре работают молодые, талантливые специалисты. Так, с ним сотрудничает Полина Саакян, начальник Центра Мониторинга Скрининговых программ Оренбургской области. Молодой доктор - не только профессионал своего дела, она стала победителем четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России».

Открытию центра предшествовал пилотный проект, его результаты только подтвердили намерение усилить раннюю диагностику рака.

Открытию Центра предшествовал пилотный проект - в конце прошлого года команда сотрудников из НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих тестировала больше 3 тысяч пациентов в возрасте от 40 лет – сотрудников крупных предприятий региона. По результатам исследований 400 пациентам понадобилась медицинская помощи, у них выявили онкопатологию на ранних стадиях.

В новый Центр смогут бесплатно обратиться оренбуржцы в возрасте от 40 лет, кроме того, по необходимости направление в него будут получать жители области по итогам диспансеризации или первичной консультации в поликлинике.

Обследование проводится через забор химических анализов на скрытую кровь, потом, в случае необходимости, делают колоноскопию. По возможности, ранние проявления врачи будут убирать уже при первой процедуре. А если есть необходимость, пациента дальше возьмут на лечение в онкодиспансер. В рамках программы предусмотрена четкая маршрутизация.